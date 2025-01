Il musicista jazz e art pop britannico Alabaster DePlume ha annunciato un nuovo album, A Blade Because A Blade Is Whole, in uscita il 7 marzo tramite International Anthem.

Il primo singolo è “Oh My Actual Days“, un linguaggio colloquiale che secondo Alabaster è l’equivalente britannico di “oh mio Dio”. La traccia è accompagnata da un video diretto da Rebecca Salvadori, che ha anche realizzato la copertina dell’album. Per quanto riguarda la sua attività live contestualmente a questo album ha annunciato anche un tour negli USA.

Alabaster in merito alle motivazioni che lo hanno spinto a realizzare queste nuove canzoni ha detto: “Quando incontro il pubblico che ama il mio lavoro chiedo loro: ‘di cosa ha bisogno la gente?’ Molti rispondono ‘essere guariti’, quindi ho lavorato su questo aspetto, prima di tutto tutto curando me stesso. Ho scoperto che è un’attività che posso scegliere di fare ottenendo la padronanza di me stesso, la dignità e l’indipendenza. Invece di aspettare che gli altri mi guarissero“.



