L’americano Michael Alden Hadreas, meglio conosciuto con il nome d’arte Perfume Genius, ha annunciato il suo settimo album. Glory, questo il titolo, è stato prodotto da Blake Mills, ed è il seguito di Mike Hadreas di Ugly Season del 2022. Il disco contiene il singolo “It’s a Mirror” con un video diretto dal frequente collaboratore Cody Critchloe. L’album uscirà il 28 marzo su Matador records.



“Mi sveglio sopraffatto anche quando non succede nulla. Trascorro il resto della giornata cercando di regolarmi, cosa che preferisco fare a casa da solo con i miei pensieri per lo più cattivi. Inoltre non sono cambiati davvero da decenni“, ha dichiarato Hadreas in un comunicato stampa. “Ho scritto ‘It’s a Mirror’ mentre ero bloccato in uno di questi cicli che mi vedevano isolato”.



Dopo l’uscita di Glory, Perfume Genius intraprenderà un lungo tour in Nord America, che inizierà il 12 maggio in California, e si concluderà il 27 giugno a Portland. L’anno scorso,Hadreas ha condiviso le cover di “What a Difference a Day Makes” di Dinah Washington e “Smalltown Boy” di Bronski Beat. Ha anche ristampato il suo disco del 2014 Too Bright per il suo decimo anniversario.



