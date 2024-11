Se è nato il movimento nu funk napoletano lo dobbiamo a loro: i Fitness Forever. Tutto quello che è venuto dai Nu Genea in poi ha un debito enorme con questo collettivo di musicisti capeggiati dal genio Carlos Valderrama con al suo fianco Luigi Scialdone. E’ innegabile!

Ebbene la super band, che vanta grandi musicisti che suonano dal vivo e in studio con gente del calibro di Calcutta, Tropico, Nu Genea, Elisa, Colapesce e Dimartino, Bassolino, PS5, Alan Sorrenti, Parbleu; pubblicherà il quarto album l’8 novembre. Sarà ancora una volta la madrilena Elefant records a immettere sul mercato “Amore e Salute” che ha sia la versione in vinile (distribuzione Goodfellas) che digital (distribuzione Altafonte).



Il nuovo album è stato anticipato da tre singoli, che potete ascoltare di seguito: “A Vele Spiegate” con il feat. di Calcutta, “Ischia” con il feat. di Peppino Di Capri e “L’Amour” il primo brano scritto in prima persona da Carlos Valderrama.

I Fitness Forever quindi si preparano ancora una volta, dopo l’ultimo album “Tonight” uscito nel 2017 che verrà ristampato in vinile e pubblicato sempre l’8 novembre, a incantare il pubblico mescolando le influenze musicali più varie – dal nu-funk partenopeo alla disco music, e poi city pop, yacht rock, orchestrazioni di fiati e archi – in un viaggio sonoro complesso ed avvincente in tutte le sue forme con sontuosi arrangiamenti d’archi, un groove disco-funk inarrestabile e malinconiche note di chitarra suonate davanti al tramonto di Ischia, accompagneranno le avventure del misterioso crooner simbolo di questo album nuovo.



In un mare di proposte musicali che tendono verso un’estrema omologazione, per rispettare gusti e parametri dell’ascoltatore medio (sempre più distratto), “Amore e Salute” si propone per essere altro: un momento di introspezione, di meditazione, di relax, magari notturno, magari in solitudine, come una puntata di “Sottovoce” con Gigi Marzullo o di “Amore e Psiche” con Gabriele La Porta.

Previsti, nel 2025, anche remix di singoli realizzati da nomi altisonanti.



