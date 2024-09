La folk singer-songwriter Laura Marling pubblica ‘No One’s Gonna Love You Like I Can’, estratto dall’atteso ritorno discografico di

‘Patterns In Repeat’. L’ottavo nuovo album della celebre cantautrice britannica uscirà il 25 Ottobre per le label Chrysalis e Partisan records. Il mese scorso la Marling aveva condiviso la notizia del nuovo album con l’ascolto del singolo ‘Patterns’.

Laura Marling è una delle cantautrici britanniche di più grande talento e successo degli ultimi 15 anni, i suoi album sono sempre entrati nella Top 10 inglese. ‘Songs for our Daughter’ del 2020 è stato nominato ai Grammy Award come Best Folk Album e al Mercury Prize.



https://www.lauramarling.com/

https://www.facebook.com/lauramarling

https://www.instagram.com/lauramarling