In questi tempi moderni dove le release discografiche sono solo in digitale ecco, inaspettatamente, il colpo che non ti aspetti: la pubblicazione in vinile 12″ di due brani inediti registrati dal vivo. Insomma il compendio dell’assurdità che rivede un meccanismo che ci è stato imposto da Spotify et similia e che la band di Robert Smith ha usato per ribaltare, anche solo come esperimento liberatorio, per questa pubblicazione che anticipa il prossimo album. Sono alcuni anni, infatti, che i Cure dicono che pubblicheranno il loro quattordicesimo studio album che però stenta ad uscire. Non per mancanza di idee, immaginiamo che Smith nel cassetto abbia centinaia di brani pronti, ma per dinamiche che vanno oltre l’artistico. Quindi mentre aspettiamo che i Cure finiscano il lavoro li troviamo decisi a pubblicare un singolo da 12″ stampato su vinile ecologico con due brani inediti dal titolo “And Nothing is Forever” e “I Can Never Say Goodbye”, registrati in Francia nella tappa europea del 2022 del tour Shows of a Lost World.

Il vinile uscirà il 1° ottobre tramite Naked Record Club ed è limitato a 5000 copie, Robert Smith firmerà le prime 100. Il 100% dei profitti netti sarà donato da The Cure e Naked all’organizzazione benefica per il cambiamento climatico EarthPercent di Brian Eno.



