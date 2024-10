The Murder Capital tornano a pubblicare materiale inedito e lo fanno con la traccia ‘Can’t Pretend To Know’, la loro prima uscita di questi ultimi mesi del 2024. Il brano è stato registrato a Los Angeles all’inizio dell’anno con il produttore John Congelton (St Vincent, Angel Olsen, Sharon Van Etten) in una sessione intensa e veloce garantendo al brano energia e freschezza. È un brano che indica una nuova era per la irish rock e post-punk band di Dublino.

Insieme al singolo, la band annuncia un breve tour in UK e il tour in supporto a Nick Cave & the Bad Seeds in Europa che passerà dall’Italia il 20 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.

Più recentemente il gruppo ha supportato i Pearl Jam nel Regno Unito e in Europa, calcando alcuni dei palchi più importanti della loro carriera fino ad oggi.



Il frontman James McGovern parlando del singolo dice:

“Can’t Pretend To Know” è un pezzo che vuole sembrare un uragano di colori mozzafiato. Uno sguardo surreale sull’innocenza infantile e a tutti i suoi sostituti, a quei delicati ponti che bruciamo mentre ci muoviamo attraverso gli strani sentieri della nostra giovinezza. Plasmati da tutto ciò con cui entriamo in contatto. Impariamo lezioni dai giocattoli. Recitando le parti che ci vengono richieste”.



