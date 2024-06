Gli Oneida, esponenti dell’indie rock di Brooklyn, hanno annunciato il loro diciassettesimo album, Expensive Air, che uscirà il 19 luglio tramite Joyful Noise. La creazione dell’album è stata un po’ diversa dal solito, con Bobby Matador che creava modelli per le canzoni dalla sua casa a Boston, per poi inviarli al resto della band a New York per finirli. “Stavamo lavorando alle canzoni a New York senza Bobby. Iniziavamo a superare i riff, e poi Shahin e Jane aggiungevano riff selvaggi e stonati”, dice il batterista Kid Millions. “Sembrava così perfetto.”

“Mi sono ritrovato a pensare a questo disco come a una controparte più oscura, più sciolta, più rumorosa di Success”, afferma Bobby. “Entrambi i dischi si lanciano in avanti e mescolano l’ellittico con il schietto, il desiderio con l’autoironia. Ma il successo è come ridere in un’auto che sfreccia con noncuranza attraverso una tempesta di ghiaccio, e Expensive Air è il modo in cui ridi di te stesso mentre l’auto gira in un fosso o in un albero. Stesso viaggio, ma un po’ più vicino all’osso.



Puoi avere un assaggio di Expensive Air tramite il primo singolo inno “Here it Comes” – guarda il video qui sotto.



Gli Oneida hanno un piccolo tour nel loro programma estivo, incluso uno spettacolo per l’uscita del disco a New York al TV Eye il 19 luglio con E e The Exorzist III, e Kingston di Tubby il 9 agosto con Jeffrey Alexander e Vague Plot. Tutte le date sono elencate di seguito.



Ph. credit Nina Westervel

La tracklist

1. Reason to Hide

2. Spill

3. La Plage

4. Stranger

5. Here It Comes 02:39

6. Expensive Air

7. Salt

8. Gunboats