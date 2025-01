La storica punk hardcore band di New York City Gorilla Biscuits torna a suonare in Italia per due date: il 25 giugno al Largo Venue di Roma e il 26 giugno al Magnolia Estate di Milano. Per l’iconica band di Long Island, alfieri della scena straight edge insime ai Youth of Today, è un ritorno dopo nove anni dall’ultimo tour nel nostro paese avvenuta in occasione di una reunion stabile rispetto ai benefit concert che facevano di tanto in tanto.

Ricordiamo che dai G.B. sono nati altre storiche hard core band americane come Warzone, CIV, Quicksand e Rival Schools.



https://www.facebook.com/p/Gorilla-Biscuits-100063589095920/

https://gorillabiscuitsmerch.com/

Start Today (Remastered Edition) by Gorilla Biscuits