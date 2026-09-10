Il frontman dei Geese, band che negli ultimi anni ha “frantumato” il rock, ha scelto la via opposta per il suo primo album dal vivo. Niente feedback, niente distorsioni. Solo lui, i tasti d’avorio e una sala che ha visto passare i giganti del Novecento. Il risultato è “Live At Carnegie Hall”, in uscita il 9 ottobre via Partisan Records e Play It Again Sam, disponibile in digitale, CD e vinile. Ma chi si aspetta una semplice fotografia del concerto resterà spiazzato.

Cameron Winter non ha riproposto il suono e il modello musicale della sua band nè del suo debut solo album Heavy Metal. Bensì lo ha sciolto, rigenerato, riscritto con le dita sul pianoforte. I brani che conoscevamo assumono qui una consistenza diversa spogliandoli della loro pelle elettrica per mostrarne lo scheletro emotivo. E poi, tre gemme inedite: “It All Fell In The River”, “Emperor XIII In Shades” e “If You Turn Back Now” – titoli che già suonano come capitoli di un romanzo gotico, a testimonianza che la vena compositiva del ragazzo non si è mai fermata. A chiudere il cerchio, i due singoli del 2024, “Take It With You” e “Vines”, come un epilogo che lascia il segno.

Ma la notizia che ha fatto tremare i social (e gli occhi dei cinefili) è un’altra. Tra il pubblico, quella sera, si nascondeva un ospite d’eccezione: Paul Thomas Anderson. Il regista di There Will Be Blood e Licorice Pizza era lì con la sua Panavision 35mm, come un cacciatore di ombre, a immortalare ogni singolo fotogramma del set. Al suo fianco, nientemeno che Benny Safdie (sì, l’altro metà del duo dietro Uncut Gems e Good Time), a suggerire che l’operazione non fosse solo un capriccio da fan, ma qualcosa di più strutturato.

Al momento, né Winter né i suoi portavoce hanno svelato cosa ne sarà di quelle bobine. Un film concerto? Un documentario muto? Un cortometraggio surreale in bianco e nero? Per ora, il mistero resta fitto come la nebbia newyorkese di dicembre. Quello che è certo è che l’incontro tra la voce cavernosa di Winter, il rigore classico della Carnegie Hall e lo sguardo iperrealista di P.T.A. è già uno degli eventi più affascinanti dell’anno.



Di seguito un estratto dal live at Sydney Opera House.



https://www.instagram.com/mrcameron_winter

https://cameronwinter.bandcamp.com/album/live-at-carnegie-hall