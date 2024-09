I War on Drugs, dopo quattro anni da “Live Drugs” stanno per pubblicare un altro album registrato dal vivo. La band di Philadeplhia, fondata nel 2005 da Adam Granduciel e Kurt Vile, pubblica oggi 13 settembre il suo nuovo full-length dal vivo e condivide la versione dal vivo della traccia “Burning” di Lost in the Dream.

I War on Drugs hanno registrato Live Drugs Again, in tournée, tra febbraio 2022 e dicembre 2023, “racconta l’evoluzione delle nostre canzoni dallo studio ai palchi di tutto il mondo; documentando la continua crescita come band dal vivo“, ha dichiarato il frontman Adam Granduciel.

Tra le altre notizie su War on Drugs annotiamo che hanno pubblicato una nuova cover di “You Wreck Me” di Tom Petty, che hanno realizzato per la colonna sonora di Bad Monkey di Apple TV+. Ascolta qui sotto.



