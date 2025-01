Mike Scott per il nuovo album del suo gruppo The Waterboys ha coinvolto Fiona Apple, Bruce Springsteen, Steve Earle e altri artisti per realizzare un concept album sul defunto, grande attore Dennis Hopper.

Il sedicesimo album della storica band scozzese è intitolato “Life, Death and Dennis Hopper” e uscirà il 4 aprile su etichetta Sun records, ed è anticipato dal singolo “Hopper’s on Top (Genius)”. L’album è un doppio e comprende ben di 25 tracce.

Parlando di Dennis Hopper Mike Scott ha affermato: “L’arco della sua vita era la storia dei nostri tempi. Era al big bang della cultura giovanile in Gioventù bruciata con James Dean; e gli esordi della Pop Art con il giovane Andy Warhol. Faceva parte della controcultura, degli hippie, dei diritti civili e delle scene psichedeliche degli anni ’60. Negli anni ’70 e ’80, fece un break selvaggio durato 10 anni, quasi morì, tornò, si raddrizzò e divenne un attore caratteristico che vedeva cinque film all’anno senza perdere la brillantezza nei suoi occhi o il senso di pericolo o l’imprevedibilità che sempre si raccoglieva attorno a lui”.

https://www.mikescottwaterboys.com/