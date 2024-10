Sono canadesi e già hanno pubblicato quattro album per le label di culto della scena indie americana Paradise of Bachelors e Jagjaguwar. Non proprio dei novellini anche se negli ultimi quattro anni si sono fermati per tornare oggi con un nuovissimo album anticipato, nei mesi scorsi, da ben sei pubblicazioni di singoli: Dark Mystery Enigma Bird, Demons, Feline Wave Race, Ice Grass Underpasse e Passageway. Così il 18 ottobre i Nap Eyes pubblicheranno ‘The Neon Gate’ per la Paradise of Bachelors.

La band di Halifax, Nova Scotia, è formata da Nigel Chapman, Brad Loughead, Josh Salter e Seamus Dalton, è ha un sound riconducibile all’indie-rock americano con punte di Americana e Psichedelia, capace di rendere unico e ben riconoscibile il loro stile.

L’album contiene adattamenti musicali di poesie di W.B. Yeats (‘I See Phantoms of Hatred …’) e Alexander Pushkin (‘Demons’), ed altri brani ispirati a ‘Dungeons & Dragons’ o ai video game Nintendo con cui i Nap Eyes sono cresciuti. Il quinto album dei Nap Eyes raccoglie nove affascinanti canzoni registrate nel corso dei quattro anni trascorsi dall’uscita di ‘Snapshot of a Beginner’ per Jagjaguwar ad oggi.



