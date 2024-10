Dean & Britta, ovvero Dean Wareham dei Galaxie 500 e Britta Phillips dei Luna (anche marito e moglie), stanno collaborando con Sonic Boom (già collaboratore di Panda Bear) per pubblicare un nuovo album natalizio.

L’album, intitolato A Peace of Us, uscirà il 22 novembre tramite l’etichetta Carpark ed è anticipato da una cover di “Pretty Paper” di Willie Nelson, pubblicata anche con un video diretto da Leanna Kaiser.



“Fu un successo per Roy Orbison nel 1963 ed è una bella canzone, ma il testo, che parla di un uomo seduto da solo sul marciapiede fuori da un grande magazzino che vende nastri e carta, è triste“, ha spiegato Wareham in un comunicato. “Britta l’ha arrangiato nello stile della nostra colonna sonora ricca di synth per il film Mistress America di Noah Baumbach/Greta Gerwig“.



A Peace of Us è un disco di 14 canzoni che raccoglie una vasta gamma di canzoni natalizie “filtrate attraverso la loro immaginazione musicale”.

Questo nuovo album segue l’album del 2020 di Dean & Britta, Quarantine Tapes, e l’LP collaborativo del 2022 di Sonic Boom con Panda Bear, Reset, che da allora ha ottenuto versioni dub e mariachi (clicca per la news)



https://www.instagram.com/britta_phillips

https://www.instagram.com/deanwareham

Ph. credit Samantha Tyson