Il duo elettronico inglese Autechre ha lanciato la serie AE nel 2015 ed oggi, dopo un ultima edizione nel 2020, la ripropone. AE_2022 è una serie di registrazioni dal vivo durante i live a Atene, Parigi, Barcellona, ​​Lisbona, Madrid, Sydney, Lione e Melbourne per un totale di circa 14 ore di musica. La prima traccia in apertura è tratta dal live di Milano ed ogni traccia è un flusso unico di una durata non inferiore a 60 minuti. Le tracce sono state realizzate nel 2022, 2023 e 2024 ma escono fuori solo ora grazie alla sempre attenta Warp records.



