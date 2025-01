I Dirty Projectors hanno annunciato la pubblicazione di un’ album orchestrale dal titolo “Song of the Earth“. Questo decimo capito discografico della band di Brooklyn è stato realizzato in collaborazione con l’orchestra da camera s t a r g a z e e vede la partecipazione di Mount Eerie e Steve Lacy.

Luscita è prevista per il 4 aprile tramite le label Nonesuch/New Amsterdam negli Stati Uniti e Transgressive nel Regno Unito.

Come anteprima la band ha condiviso la traccia “Uninhabitable Earth, Paragraph One”, una lettura di David Longstreth dell’omonimo bestseller di Wallace-Wells.

Le canzoni di Song of the Earth sono state composte dal frontman del gruppo Longstreth che le ha scritte appositamente per l’orchestra da camera berlinese. Dopo la sua première nel 2021 ad Amburgo, presso l’Elbphilharmonie tedesca, Longstreth ha messo in scena le rappresentazioni del work-in-progress ad Amsterdam, Londra e Los Angeles.

L’intero progetto è stato registrato con gli s t a r g a z e con il contributo di Mount Eerie, Steve Lacy e di Patrick Shiroishi, Anastasia Coope, Tim Bernardes, Ayoni, Portraits of Tracy e dell’autore David Wallace-Wells.



“L’urgenza di scrivere questi brani è nata nell’autunno del 2020, quando T era incinta di nostra figlia. Gli incendi in California erano pazzeschi, come lo sono in questo momento”, ha detto Longstreth in una nota. “Siamo saliti su un volo vuoto per Juneau. Era il pieno della pandemia; nessuno stava volando. L’ironia di sfuggire agli incendi bruciando più carbonio”.



https://www.dirtyprojectors.net/

https://www.facebook.com/dirtyprojectors/

https://www.instagram.com/dirtyprojectors/

https://dirtyprojectors.bandcamp.com/album/song-of-the-earth