I Nine Inch Nails lo avevano pre annucniato più volte che sarebbero tornati dal vivo per un tour ma il buon Trent Reznor, con il fido Atticus Ross, avevano sospeso l’annuncio a causa degli incendi di Los Angeles ma anche per i tantissimi impegni che hanno nel realizzare colonne sonore di successo come per Challengers, vincitore del Golden Globe lo scorso anno, nonché The Social Network, Gone Girl e altri.

Ora hanno annunciato ufficialmente il loro tour di 37 date intitolato “Peel It Back”, che è la loro prima uscita live dal 2022. Il tour prevede show in Europa e nel Regno Unito nei mesi di giugno, con una tappa a Milano il giorno 24 giugno presso Parco della Musica. Ma la tournée sarà lunga e coprirà anche il Nord America.



Intanto i NIN hanno anche confermato che realizzeranno dell’ennesima colonna sonora questa volta fanno la staffetta con un altro grande gruppo, i Daft Punk, che curò il vecchio film: parliamo di Tron: Ares che sarà il seguito di Tron Legacy del 2010. Il nuovo film Tron è ancora una volta prodotto dalla Disney.



Questo il calendario del tour nei dettagli:

Giugno

15 – Dublin, Ireland – 3Arena

17 – Manchester, UK – Co-op Live

18 – London, UK – The O2

20 – Cologne, Germany – Lanxess Arena

21 – Dessel, Belgium – Graspop Metal Meeting

24 – Milan, Italy – Parco della Musica Novegro

26 – Zurich, Switzerland – Hallenstadion

27 – Vienna, Austria – Wiener Stadthalle

29 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

Luglio

01 – Berlin, Germany – Uber Arena

03 – Gdynia, Poland – Open’er

07 – Paris, France – Accor Arena

10 – Madrid, Spain – Mad Cool

12 – Oeiras, Portugal – NOS Alive

Agosto

06 Oakland, CA – Oakland Arena

08 – Portland, OR – Moda Center

10 – Vancouver, BC – Rogers Arena

12 – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

14 – West Valley City, UT – Maverik Center

15 – Denver, CO – Ball Arena

17 – Saint Paul, MN – Xcel Energy Center

19 – Chicago, IL – United Center

22 – Detroit, MI – Little Caesars Arena

23 – Toronto, ON – Scotiabank Arena

26 – Baltimore, MD – CFG Bank Arena

27 – Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

29 – Boston, MA – TD Garden

31 – Cleveland, OH – Rocket Mortgage Fieldhouse

Settembre

02 – Brooklyn, NY – Barclays Center

05 – Raleigh, NC – Lenovo Center

06 – Nashville, TN – Bridgestone Arena

09 – Duluth, GA – Gas South Arena

10 – Tampa, FL – Amalie Arena

12 – Houston, TX – Toyota Center

13 – Fort Worth, TX – Dickies Arena

16 – Phoenix, AZ – Footprint Center

18 – Los Angeles, CA – Kia Forum