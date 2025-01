Il quintetto originario di Louisville, Kentucky, inizia il nuovo anno con l’annuncio del loro attesissimo nuovo album registrato in gran parte presso gli Henson Recording Studios di Los Angeles e prodotto dal pluripremiato ai Grammy® Brendan O’Brien, uno dei più stimati produttori della musica rock noto per il suo ampio lavoro con Bruce Springsteen e Pearl Jam.

Per Jim James – che ha prodotto o co-prodotto tutti gli album in studio della band – la decisione di lavorare con O’Brien è nata dalla volontà di aprire il proprio processo e di coinvolgere una forza creativa esterna nel plasmare la forma di rock psichedelico dei My Morning Jacket, sempre inventiva e ricca di sfumature.

Con l’annuncio di ‘is’ – il loro decimo album in studio e prima raccolta completa di inediti in più di tre anni che verrà pubblicato dalla ATO Records– i My Morning Jacket presentano il singolo Time Waited e il video diretto da Danny Clinch che raccoglie nuovi filmati di esibizioni intervallati da foto d’archivio che ripercorrono la storia della band.



https://www.mymorningjacket.com/

https://www.facebook.com/mymorningjacket

https://www.instagram.com/mymorningjacket

“is” Tracklist:

1. Out In The Open

2. Half A Lifetime

3. Everyday Magic

4. I Can Hear Your Love

5. Time Waited

6. Beginning From The Ending

7. Lemme Know

8. Squid Ink

9. Die For It

10. River Road