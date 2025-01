In occasione del 20esimo anniversario dell’album Get Behind Me Satan Companion la label Third Man Records annuncia la ri-pubblicazione del quinto album, uscito nel 2005, del duo rock The White Stripes.

La nuova uscita include demo di alcune tracce dell’album e versioni alternative o interpretazioni dal vivo di brani. La ristampa è intitolata Get Behind Me Satan XX e sarà in formato 2xLP con un ulteriore 7 pollici, oltre a un Blu-Ray contenente filmati del tour del 2005 dei White Stripes in Centro e Sud America. A completare il pacchetto c’è un libretto d’archivio contenente foto, poster dei concerti, un elenco delle date del tour e altro ancora.



L’uscita è un servizio esclusivo per coloro che sono abbonamenti alla serie The Vault della Third Man Records. I fan che desiderano acquistare la loro copia del set devono registrarsi sul sito ufficiale Vault di Third Man Record e ordinarlo prima del 31 gennaio.



Get Behind Me Satan non è il primo lavoro dei White Stripes a ricevere lo stesso trattamento dell’album di accompagnamento. Nel 2023 sempre la Third Man Records (che ricordiamo è di proprietà di Jack White) annunciò un album simile per Elephant intitolato Elephant XX, che conteneva un nuovo mix in versione mono dell’album e e materiale inedito. Third Man ha anche pubblicato album complementari per l’album di debutto omonimo dei White Stripes, De Stijl, e White Blood Cells, tutti lanciati esclusivamente tramite la collana The Vault.



Contestualmente all’annuncio di questa ristampa e ripubblicazione la label e la band hanno deciso di pubblicare un video dal vivo della loro performance di “Blue Orchid” a Città del Messico.

