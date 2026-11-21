Carnaval de Luz è il sedicesimo album in studio, prodotto da Jacknife Lee (ma sempre con lo zampino di Brian Eno), sempre per la incrollabile Island Records, della band irlandese più famosa al mondo. Un disco molto atteso, ma anche “temuto” dato che erano passati nove anni dal precedente, e deludente, Songs of Experience. Nel mentre, la band aveva pubblicato negli anni scorsi Songs of Surrender, una orribile antologia di greatest hits suonati da zero e rimasterizzati che aveva solo fatto venire voglia di riascoltare i pezzi classici. Anche Songs of Innocence, del 2014, era stata una grande delusione. Ma insomma tutti i fan sanno che dagli anni 2000 gli U2 non sono più quelli degli anni ’80 e ’90, e la discussione è solo se coinvolgere nella decadenza anche il disco del 2001 All That You Can Leave Behind.

In mezzo a questa sequenza agghiacciante di dischi non proprio entusiasmanti, l’unica rinascita sono stati i due EP della primavera scorsa, che celebravano il Giorno delle Ceneri (Day of Ash) con canzoni impegnate e politiche che non si sentivano da tempo, e la Pasqua (Easter Lily) con le canzoni più belle (o meno brutte) degli U2 dal 2004 ad oggi, come Scars, Easter Parade, Song for Hal.

Ebbene, vi sono subito due buone notizie fondamentali da rilevare nel nuovo lavoro: la voce di Bono sembra ritrovata, anche negli effetti di eco e riverbero, che la riqualificano con una attenzione che era mancata negli ultimi dischi, e finalmente Bono riprende a cantare, anche i toni acuti, senza le sofferenze che si erano sentite in No Line on the Horizon, e soprattutto lascia da parte quasi sempre i fastidiosissimi falsetti in cui aveva ecceduto negli ultimi tempi (che non erano certo i falsetti da brivido di With or Without You).

Mirror Maker (Rosalia) è forse in questo disco la sua esecuzione migliore, tecnicamente parlando, anche se la sua voce emoziona ai massimi livelli in Greatest Show on Earth, canzone di cui dovremo ancora parlare più avanti.

Addirittura più ritrovato è Larry Mullen, non solo perché ritorna dopo infortunio e operazione al collo più vivo che mai, ma perché riesce a trovare groove e riff che non c’erano nemmeno ai tempi di Achtung Baby: in pratica Larry (da sempre il più tecnico, il più preparato, il più strutturato dei quattro) ritorna a coprire col suo sound in maniera egregia i ritmi, e riempire le canzoni, nelle quali si sentono anche evoluzioni che mancavano veramente sin dagli anni ’80.

Adam Clayton fa il suo lavoro da operaio come sempre nella band, nella quale è da sempre il meno dotato e il meno talentuoso, ma stavolta il suo basso spesso riempie la linea ritmica in maniera spesso protagonista (ad esempio in Silencio o Rosalia o Can’t Stop Us) come raramente si è sentito. E the Edge? Torna ai suoi riff ecoizzati fino all’estremo, ai suoi suoni che lo hanno reso celebre in tutto il mondo, soprattutto in Street of Dreams e The Greatest Show on Earth e Superficiality. Riff che sono diventati manieristici, senza dubbio, ostentati più che ripetuti, con un certo che di stanchezza. Funzionava in questo senso sicuramente meglio il momento sperimentale di Zooropa e soprattutto Pop, in cui non c’erano più, sostituiti da esplorazioni coraggiosissime, al tempo divertite e sorprendenti.

Ma per gli U2 da molti anni non è più tempo di esplorare: nel 2001 con All that You Can Leave Behind (il disco, per capirci, di Beautiful Day e Elevation) si disse, e anche loro contribuirono a raccontare questa narrazione, che dopo la deviazione elettronica degli anni ’90 (che aveva prodotto tre capolavori: Achtung Baby, Zooropa e Pop, il migliore dei tre per chi scrive) erano tornati a essere gli U2.

Non è mai stato vero: gli U2 degli anni ’80 sono morti negli anni ’80, e Rattle and Hum fu il loro splendido canto del cigno. Gli U2 degli anni ’90 erano altra cosa, e fu una ventata di novità benvenuta, e fu l’epoca del successo planetario del tour più sontuoso i tutti i tempi dopo il The Wall dei Pink Floyd. Poi morirono anch’essi. Dal 2001 gli U2 sopravvivono a se stessi e al loro mito, confezionando un disco buono (quello appunto del 2001), tre dischi falliti (How to Dismantle an Atomic Bomb del 2004, Songs of Innocence del 2014 e Song of Experience del 2017) e un No Line on the Horizon del 2009 che contiene per metà bellissimi pezzi (come Magnificent, Moment of Surrender, Fez, Unknown Caller) e per l’altra metà pezzi inascoltabili (Get on Your Boots, Stand Up Comedy, Cedar of Lebanon, e altri).

Rispetto a questa storia, Carnival De Luz, valutato insieme ai due Ep della scorsa primavera, Days o Ash e Easter Lily, più che una vera rinascita sembra inaugurare una quarta stagione degli U2, quella del secondo quarto di XXI secolo.

E c’è un’altra buona notizia: questi pezzi non fanno rimpiangere i due EP usciti tra febbraio ed aprile, (di cui abbiamo già parlato QUI). C’era infatti molto timore che quanto fatto di buono in essi (soprattutto nel secondo Easter Lily, le cui canzoni sono forse pure migliori di quelle di questo disco singolarmente prese) non fosse mantenuto dal lavoro in LP.

I pezzi dell’album invece hanno un sound diverso, non sono una loro scopiazzatura, e per freschezza e potenza rock anzi li superano anche. Il rischio che l’album fosse una delusione rispetto alle interessanti anticipazioni è sfumato. Questo album suona diverso, non necessariamente migliore di quegli Ep, ma diverso. Suona molto più rock.

Go (Carnival de Luz) introduce il disco con un po’ di elettronica, finalmente, degli U2 anni ’90: l’intro è di quelle bellissime, che non sentivamo dai tempi di Zoo station o Discotheque. La canzone vera e propria però peggiora presto, ed è alla fine troppo “disco”, forse. Ma se l’intro potente può stare in un disco del 1997 come Pop, o magari come un suo lato b (come Holy Joe che la ricorda tanto) allora può starci un complimento. Gli U2 degli ultimi venti anni ci hanno abituato a ben peggio.

Si prosegue con la chitarra potente e graffiante de La Reina, che invece ricorda Are You Gonna Wait Forever, stupendo inedito dei tempi di How to Dismantle an Atomic Bomb (per inciso: migliore di qualunque pezzo di quel disco, caratteristica tipica dei lati b del periodo 2001-2017). La canzone picchia forte sulla batteria e si comprende che Larry Mullen non è solo ritrovato, ma ha una verve freschissima che aveva perso.

Cosa sta succedendo? Gli U2 citano se stessi? Certo, lo fanno tutte le grandi band (vedi i Rolling Stones). Ma qui gli U2 stanno citando o le cose migliori fatte nei loro anni peggiori, o addirittura gli scarti, i lati b, gli outtakes della loro produzione migliore, ovvero canzoni bellissime (che andrebbero recuperate da chi pensa di conoscerli e giudicarli solo per One o Sunday Bloody Sunday). In qualsiasi caso, siamo di fronte a un evento positivo, rispetto alle autentiche torture che i fan della prima ora hanno dovuto subire negli ultimi vent’anni con canzoni come Vertigo, Get On Your Boots, You’re the Best Thing About Me, Stand Up Comedy, I’ll Go Crazy If I Don’t Go Crazy Tonight, Love Is Bigger Than Anything in Its Way.

Arriva poi il primo singolo, uscito mesi fa e dunque ben noto, Street of Dreams, e la novità è che dentro il disco, al terzo posto, questa canzone funziona meglio, e anzi “spacca”. Il riff di chitarra è quello di marca Edge, lo si sentiva sin dalle prime anticipazioni. La batteria di Larry picchia sempre forte, con un groove non convenzionale, mentre il basso di Adam disegna la canzone da protagonista nelle strofe come in passato è accaduto raramente. I quattro qui tornano ispirati, non c’è dubbio. Street of Dreams è qualcosa di nuovo e potente.

E inoltre il riff migliora, funziona, è un toccasana perché fa sentire qualcosa di familiare e affettuoso ai fan degli anni ’80 e soprattutto ’90. Questi fan sanno che Street of Dreams, Silencio, The Greatest Show on Earth, Can’t Stop Us Now (i singoli fin qui pubblicati) contengono cose buone o molto buone, ma non possono arrivare alle vette dei pezzi anni ’80 e ’90.

Però sono, diciamo così, finalmente un buon modo degli U2 per invecchiare.

Ancor di più lo è Mirror Maker (Rosalia), fin qui il pezzo più riuscito, bello e potente del disco, di nuovo molto disegnato dal basso di Clayton. E con Rosalia si capisce a questo punto una cosa: questo disco è un disco rock, come gli ultimi due Songs of Innocence e Songs of Experience (senza dubbio le vette più basse degli U2) non erano affatto, persi in un pop-rock melenso che diventava spesso insopportabile. Inizia con i soliti riff a una nota notissimi, e poi con un attacco che ricordà Salomé, outtake dei tempi di Acthung Baby.

Anche Silencio, nel contesto dell’ascolto del disco, funziona di più che come singolo separato, e mette una ventata rock che mancava da tempo. Suona come un pezzo incompiuto, troppo “felice” per essere veramente rock. Vuole essere l’Elevation di questo disco, la Vertigo di questo disco. Ma già gli originali a cui si paragona non sono affatto le canzoni migliori della band, nemmeno lontanamente. Silencio vuole essere ancora più rock, e tecnicamente potrebbe esserlo, ma gli manca la vera rabbia. Quello che è poi una sintesi di tutto il percorso degli U2 ultimi, dal 2001 ad oggi.

Però è una novità grintosa rispetto a ciò a cui ci avevano abituato ultimamente.

Ma poiché le belle notizie erano davvero troppe, a questo punto del LP, ci pensano i quattro irlandesi, o i loro produttori, o la loro casa discografica (la mitica Island Records che non hanno mai abbandonato), a peggiorare un disco fin qui comunque dignitoso. Superficiality ha nel testo quello che la canzone porta nel titolo, ovvero tanta retorica e superficialità, e If the World Is at War We Better Not Be è retorica come il titolo, melensa e inutile, ed entrambe sembrano figlie di Songs of Experience, ovvero residui degli U2 che speriamo di non ritrovare più. Ma entrambe sono comunque migliori di quanto si ascolta in quel disco, basti sentire i riff di Superficiality che sono quelli per cui la chitarra di Edge ha fatto scuola.

Per fortuna il disco si riprende, e alla grande: prima con The Greatest Show on Earth, il singolo più noto di questo disco e il più U2 in assoluto, una canzone il cui testo è il più bello degli U2 dal 2000 ad oggi, con almeno tre livelli di lettura: la fine di una storia d’amore, la riflessione della band sulla fase attuale della loro carriera, con grande sincerità, ma anche una sorta di autobiografia abbozzata dell’intera umanità. Ed è la prima canzone veramente triste del disco. Una canzone malinconica, con un basso introduttivo e un riff iniziale di Edge davvero oscuro, spunti che però non vengono proseguiti durante la canzone, che rimane però oggettivamente bellissima. E Bono torna a cantare mettendo i brividi.

Segue Glorify, il cui inizio acustico potente, sembra incredibile dirlo ma è così, ricorda addirittura i tempi di Rattle and Hum, anche se poi la canzone si perde nei troppi falsetti in cui Edge e Bono negli ultimi anni tendono ad eccedere, e rimane incompiuta, incompleta, episodio a se stante poco comprensibile. Arriva poi la sorpresa forse più bella del disco: Midnight Sunshine ricorda invece nella fase iniziale The Sweetest Thing, (che per chi non lo sapesse è un lato B nientemeno che dei tempi di The Joshua Tree), per poi esplodere letteralmente, ricordando melodie e solarità e splendore tipicamente U2 di quando gli U2 scrivevano pezzi leggeri, allegri, ma erano pur sempre gli U2. La canzone è sorella di the Sweetest Thing, ma anche di Halleluja Here She Comes, Trip Trough Your Wires, e delle cose migliori di All That You Can Leave Behind. Un’altra vetta assoluta del disco.

E siccome gli U2 stanno citando se stessi in tutti i dischi precedenti, c’è spazio anche per Unforgettable Fire in Can’t Stop Us Now. Sembra troppo a chi legge? Il fan U2 purista pensa che il sottoscritto stia esagerando? Beh, allora andatevi a riascoltare Elvis Presley and America o il sound dell’EP Wide Awake in America, registrato a quei tempi (1985, signori, e scusate se è poco!) che non a caso era già stato ispirazione per Easter Parade, il pezzo più bello e ispirato dell’EP di Pasqua scorsa (che va recuperato e ascoltato insieme a questo disco, per fare di nuovo pace con gli U2).

Can’t Stop us Now, per come procede ritmicamente, è un’altra vetta del disco e qui Larry Mullen torna del tutto quello degli anni ’80, e Bono lo segue a ruota.

Infine, nella ultima intensa canzone, Torn, (cantata con Dolly Parton scomparsa pochissimo dopo le incisioni) musica e anche voce di Bono lasciano soprattutto spazio a una meravigliosa esecuzione di Parton, 80enne sul punto di morire, per un pezzo finalmente romantico su una mamma divisa nell’affetto fra due figli in guera fra loro, intenso e toccante al punto giusto.

«E’ scesa dal letto letteralmente per cantare con noi – ricorda Bono – e ora non riesco ad ascoltare quel pezzo» «È come un lamento», dice Edge, «il lamento funebre irlandese. E lei ce l’ha nel sangue». Le sue ultime parole: “Ogni cuore è tormentato”.

Tutto bene dunque? Non proprio, il disco ha difetti, che i classici degli U2 non hanno. Ma non è possibile fare paragoni: quella band non esiste più, quella rabbia, quella ribellione, quella tribolazione esistenziale che si sente in War, Unforgettable Fire, Boy, non c’è più da tempo. Perché negli ultimi venti anni gli U2 e soprattutto la sua anima ispiratrice, Paul Hewson detto Bono, non è più una persona inquieta e tormentata, ma un riccone un po’ viziato, benché sinceramente filantropico.

E veniamo appunto a una delle più pesanti note dolenti: i testi di questo disco. Parole vuote e manieristiche, troppo buonismo e assenza di canzoni cupe come Exit, Bullet the Blue Sky, With or Without you, Do You Feel Loved, Please, If You wear that Velvet Dress, Heartland, Indian Summer Sky, Acrobat, Ultra Violet.

I messaggi che Bono, una volta autore superbo di testi meravigliosi (Silver and Gold, Please, One Tree Hill, Bad, Pride, Bullet the Blue Sky per esempio) lascia in questo disco sono “Nessuno è da solo ma nessuno lo sa, ognuno deve farcela per proprio conto e tutti lo sanno”, oppure “se il mondo va alla guerra noi è meglio non farla”. Ma scherziamo? Nei momenti migliori, Bono cerca di vendere in tutto il disco l’insistito concetto che superficialità e leggerezza, risate, sorrisi, musica possono combattere l’oscurità e la violenza (nella forma testuale più riuscita succede in Midnight Sunshine). Non ci siamo.

Come detto, solo The Greatest Show on Earth supera tutto questo con una riflessione profonda, esistenziale, sull’arte di fare musica, ma dal punto di vista negativo, come qualcosa che è sempre al confine tra finzione di show e vera rappresentazione di sentimenti.

In conclusione, quel che si può dire di Carnaval de Luz non può essere separato dagli altri due EP del 2026. Nell’insieme, siamo a una fase nuova, che merita attenzione. Un buon invecchiamento di un “olio” artistico noto e probabilmente spremuto fino all’osso. Ma che nell’esecuzione squisitamente musicale dei quattro talenti ha ancora qualcosa da rappresentare, anche se non sono più da tempo e soprattutto non torneranno mai più a essere il più grande spettacolo rock della Terra. E lo sanno anche loro ma proprio da questo hanno tratto umiltà e vitalità.



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