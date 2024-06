Il franco-spagnolo Manu Chao, che tutti ricordano soprattutto per essere stato il frontman dei Mano Negra, dopo diciassette anni dall’ultimo album La Radiolina (senza contare i più recenti dischi live e raccolte rework) ha annunciato Viva Tu. L’ottavo album da solista uscirà il 20 settembre tramite Why Music. L’album è cantato in spagnolo, francese, portoghese e inglese e presenta una collaborazione con Willie Nelson.

Di seguito puoi ascoltare il primo estratto dal titolo “São Paulo Motoboy” e ascoltandolo emerge immediatamente che il sound e l’approccio cantautorale e politico, che lo aveva reso famoso in tutto il mondo con l’album Clandestino, non è cambiato.

Chao fa sapere che il brano è un omaggio ai corrieri di San Paolo, in Brasile. “San Paolo è una bestia che respira”, dice. “E i corrieri sono il sangue che scorre nelle sue vene, mantenendolo in vita.” La traccia ha un inconfondibile richiamo al suo famoso singolo di debutto da solista del 1999, “Bongo Bong” (di cui Robbie Williams e Lily Allen hanno fatto una cover nel 2006).

Chao a distanza di un anno dall’ultima volta, torna in Italia per sei concerti:

28 luglio al No Borders Music Festival sul Laghi di Fusine, Tarvisio (Udine); 1 agosto Circolo Magnolia, Segrate (Mi); 8 agosto Planet Arena, Paestum (Sa); 15 agosto Castrignano de’ Greci, Lecce; 20 agosto Piccolo Parco Urbano, Bagheria (Pa); 25 agosto Teatro dei Ruderi di Cirella, Diamante (Cs).





