Alison Moyet, voce del suo synth-pop Yazoo e dalla quarantennale carriera solista ricca di collaborazioni, ha annunciato un nuovo album dal titolo Key, che uscirà il 4 ottobre per la label Cooking Vinyl.

“Volevo cogliere l’opportunità di guardare la traiettoria dei miei ultimi quattro decenni ed esplorare canzoni che, nella loro forma originale, non sono mai state completamente realizzate o la cui rilevanza per me è stata alterata dal tempo”.

Alison ha realizzato Key con il suo produttore, arrangiatore e direttore musicale Sean McGhee; alcune canzoni si avvicinano agli originali mentre altre divergono parecchio. C’è anche una canzone nuova di zecca, “Such Small Ale“, che ha scritto con McGhee e il chitarrista degli Suede Richard Oakes.

Di seguito potete ascolta anche la versione minimale e sintetizzata della sua hit del 1984 “All Cried Out“.



