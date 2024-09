Per festeggiare i trent’anni di carriera gli alfieri del dub-reggae internazionale hanno fatto tappa ad Ancona, in un festival a loro congeniale, l’“AdriaticoMediterraneo”. Il sound degli Almamegretta è stato caratterizzato da sonorità caraibiche e mediterranee. Il quintetto napoletano è salito sul palco alle 21.50 e in un’ora e quaranta minuti si è esibito presentando al pubblico, che ha riempito i posti a sedere del suggestivo anfiteatro romano, ben ventuno brani. Tutto il set è stato incentrato su suoni dub-reggae, tranne qualche eccezione. Il quintetto è stato impeccabile nell’esibizione con arrangiamenti perfetti, dimostrando di avere ancora un’intesa perfetta e le tracce suonate sono state esclusivamente quelli dei dischi con Raiz alla voce. Il concerto è iniziato con una manciata di brani tratti da “Senghe”, l’ultimo lavoro in studio che ha meritatamente vinto il “Club Tenco”, quindi il reggae rallentato verso il dub di “’O campo”, il purissimo reggae-dub di “Make it work” e il reggae lento, con la bella chitarra mediterranea di Fefo, di “Water di garden” e la batteria costante di Gennaro T. Più avanti gli Almamegretta hanno cantato “Figlio” con Raiz particolarmente enfatico e con un arrangiamento funky. Da “Sanacore”, oltre all’omonimo brano, che ha mandato in visibilio il pubblico, hanno arrangiato in versione ska-dub “O Sciore chhiu felice”, reso stilizzata “Ruanda”, dopo un’introduzione che sembrava più un jammare, hanno accentuato il ragamuffin di “Nun te scurdà” e hanno preferito rallentare “Se stuta o ffuoco”, con Paolo Baldini determinante al basso. Altri momenti esaltanti sono stati la cover di “Karmacoma” dei loro amici Massive Attack, “Figli di Annibale”, il raggamiffin rallentato di “O bbuono e o malamente” e i suggestivi acuti nel finale di “Pe dinte e vinche”. Non vanno poi dimenticati gli arrangiamenti orientali su un reggae accentuato di “Fa ammore cu mme”, il dub purissimo di “Cheap guru” e la vibrante e pulsante “Catene”, grazie all’ottimo lavoro di Paolo Polcari alle tastiere. Un set impeccabile di un gruppo internazionale.



