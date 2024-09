I Pains of Being Pure at Heart si riformano per un tour che nel 2025 celebra il 15° anniversario del loro album di debutto. La formazione sarà composta da Kip Berman, Peggy Wang, Christoph Hochheim e Kurt Feldman, che faranno i primi spettacoli insieme dal 2012. Si unirà a loro anche Eddy Marshall, che suona nel progetto solista di Kip, The Natvral, e sostituirà il bassista Alex Naidus che non potrà partecipare al tour. La band non si esibiva dal lontano 2018.

“Per celebrare il 15° anniversario del nostro album di debutto – dice Kip Berman – saremo in tour in Spagna e Portogallo a febbraio/marzo 2025. Sì, sappiamo che saranno in realtà 16 anni a quel punto, ma… The Pains of Being Bad at Math”.

Finora, queste sono le uniche date. “Non so se ne faremo di più (o di meno) in futuro”, dice Kip. “Ma per ora, siamo tutti emozionati di avere questa possibilità di stare insieme e suonare queste canzoni che, letteralmente, ci hanno cambiato la vita”.



