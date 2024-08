L’ex frontman degli Housemartins e dei Beautiful South Paul Heaton ha annunciato una nuova avventura solista.

con il nuovo album The Mighty Many, in uscita l’11 ottobre per la EMI. L’annuncio dell’album è accompagnato dal singolo “Fish ‘n’ Chip Supper“.

Il decimo album da solista, alcuni dei quali condivisi con Jacqui Abbott, è stato prodotto da Ian Broudie dei Lightning Seeds e registrato ai Blueprint Studios di Salford, The Mighty Many conterrà 12 nuove canzoni originali, eseguite da Heaton, dalla sua band e da una serie di cantanti ospiti speciali e dalla abituale cantante live degli Heaton, Rianne Downey. Dentro troverete la voce di Yvonne Shelton e Danny Muldoon.



https://paulheaton.co.uk/

https://www.facebook.com/paulheatonofficial

https://www.instagram.com/paulheatonofficial/