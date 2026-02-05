C’è un paradosso potente, nella musica: le multinazionali che hanno inseguito il profitto a tutti i costi – pensiamo ai piani industriali falliti di Virgin Megastore, Tower Records, o alla ridimensionata HMV – hanno spesso incontrato il muro della storia. Chi invece ha inseguito, ossessivamente, la passione, è ancora lì, non solo a resistere ma ad espandersi. È la storia di Rough Trade, che nel 2026 compie 50 anni, e li festeggia non con un mero anniversario, ma con un vero e proprio manifesto di resistenza culturale.

Fondata nel 1976 a Londra Ovest da Geoff Travis come un piccolo negozio di dischi all’ingrosso, Rough Trade era nata come «uno spazio comunitario, mosso dalla passione», ben più di un posto dove comprare musica. Era il cuore pulsante del DIY, la culla da cui sono nati movimenti come il post-punk britannico. Mentre il mondo discografico navigava a vista tra un cambio di supporto e l’altro – dal vinile alla musicassetta, al CD trionfante, poi nel caos dei download illegali e nella rivoluzione (e standardizzazione) dello streaming – Rough Trade ha fatto una cosa semplicissima: ha mantenuto la bussola puntata sulla scoperta di nuove bands.

«Ho iniziato a lavorare da Rough Trade nel 1981 – per una persona ossessionata dalla musica era il lavoro dei sogni», racconta Nigel House, oggi Direttore. «Da allora il mondo è cambiato tantissimo… e da un negozio a West London siamo passati a dieci, con filiali in America e a Berlino. Una cosa è rimasta costante: la scoperta continua di nuove band fantastiche. E lo è ancora, il lavoro dei miei sogni».

Questa costante è la colonna vertebrale di mezzo secolo di storia. La Rough Trade Records, l’etichetta gemella del negozio, non ha semplicemente “firmato” artisti; ha plasmato il gusto alternativo di generazioni. Senza la sua lungimiranza, la nostra playlist sarebbe infinitamente più povera. Dai The Smiths e il loro sound jangle-pop, al caustico post-punk di The Pop Group e Cabaret Voltaire, dalla poetica indie di Belle and Sebastian e The Libertines, fino al rinnovato art-rock di Arcade Fire (il cui Funeral è un cardine degli anni 2000) o al suono sporco e viscerale di The Strokes (Is This It uscì proprio per loro nel Regno Unito). La lista è sterminata: Stiff Little Fingers, Pulp, Scritti Politti, The Hold Steady, Warpaint.

Ma il vero miracolo è che la macchina delle scoperte non si è mai fermata. In anni recenti, l’etichetta ha continuato a essere un termometro infallibile della scena più vitale: il punk graffiante degli australiani Amyl and The Sniffers, il rap spoken-word arrabbiato di Sleaford Mods, le sperimentazioni ipermoderne di black midi e Jockstrap, il folk epico e oscuro degli irlandesi Lankum, fino alle nuove promesse come caroline e Goat Girl.

I 50 anni non si celebrano guardando solo indietro, ma consolidando il metodo. Il programma per il 2026 è una summa dell’approccio Rough Trade: curatela, comunità, esclusività, esperienza.

Cuore delle celebrazioni è “Rough Trade Club: Essential”, un abbonamento annuale in vinile di lusso, limitato a 500 persone nel mondo. I soci riceveranno 12 album fondamentali scelti tra una curatela di 50 dischi che hanno definito le epoche dal 1976 al 2025, da Patti Smith a Aphex Twin, da Nick Cave a Rina Sawayama. Ogni vinile sarà un’edizione esclusiva con inserti speciali. «Il nostro programma per il 50° anniversario è pensato per onorare la nostra storia mentre celebriamo gli artisti e i fan che continuano a rendere Rough Trade ciò che è oggi», afferma Lawrence Montgomery, Amministratore Delegato.

Mentre molti negozi di dischi chiudevano, Rough Trade ha capito che il futuro era nell’esperienza totale. I suoi store non sono più solo retail, ma hub culturali. Il pubblico oggi trova caffetterie (come nel maestoso negozio di Brooklyn), spazi per live in-store (oltre 1.500 eventi globali solo nell’ultimo anno), aree dedicate al merchandising esclusivo, edizioni limitate, pubblicazioni. Hanno saputo diversificare, trasformando l’acquisto di un disco in una permanenza piacevole, in un rito comunitario.

La parte degli eventi dal vivo, in crescita costante, è centrale per le celebrazioni. La partnership con i promoter Bird On The Wire porterà concerti speciali nel 2026, come il raro duo Jim O’Rourke & Eiko Ishibashi alla Union Chapel di Londra e la reunion esclusiva dei cult Life Without Buildings dopo 25 anni.

«La longevità di Rough Trade viene dal resistere alla tentazione di sovra-progettare», spiega il Direttore Stephen Godfroy. «Rimanendo vicini ad artisti e pubblico, l’azienda si è evoluta organicamente in un canale affidabile tra creazione e scoperta. Quella fiducia, costruita silenziosamente nel corso dei decenni, è il suo risultato più duraturo».

In un’epoca di algoritmi e ascolto passivo, Rough Trade rimane un faro per la scoperta attiva. Hanno attraversato annate difficili, flessioni del mercato (il cd, la pirateria), ma non hanno mai tradito la loro anima. Oggi, con 10 store tra UK, New York e Berlino, un aumento delle vendite vinili del 20% anno su anno e una lista “Album dell’Anno” che è diventata un riferimento globale, dimostrano che un’altra strada è possibile.

«Per mezzo secolo, siamo stati una roccaforte comunitaria», conclude Emily Waller, Global Head of Brand. «Essere un gateway verso la nuova musica non è solo una gioia, è una responsabilità. La nostra storia è parte della celebrazione del negozio di dischi come istituzione che evolve, ma rimane vitale».

Cinquant’anni dopo, in un negozio Rough Trade si respira ancora quella stessa elettricità: l’odore della carta dei gatefold, il fruscio di una manica interna, la raccomandazione appassionata dello staff. È il suono di un sogno che non si è svegliato, ma si è semplicemente, e magnificamente, espanso. Auguri, Rough Trade. La prossima scoperta ti aspetta già sullo scaffale.



