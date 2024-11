Aurelio Valle (chitarra e voce), Wayne B. Magruder (programmazioni e percussioni) e Peter Gannon (basso e tastiere) non hanno mai terminato l’avventura sotto il nome di CALLA, anzi in questi ultimi dieci/quindici anni i musicisti della band nata a NYC hanno spesso lavorato insieme ad altri progetti, ma sono stati in pausa dopo aver pubblicato nel 2007 l’album Strength In Numbers del 2007 che li vide impegnati anche in tour con gli Interpol. Attraverso le loro pagine social net, più attive che mai nell’ultimo periodo, hanno scritto “È passato molto tempo, presto ci sarà nuova musica“, esortando le persone a iscriversi alla loro mailing list.

La band indie rock CALLA, attiva dal 1997 al 2007 e che ha pubblicato album su labels importanti come Beggars Banquet, Young God, Arena Rock Recording Co, quindi torna in azione e afferma che ci sarà nuova musica: “Siamo entusiasti di riconnetterci con tutti coloro che ci hanno supportato nel corso degli anni. Abbiamo lavorato a molti progetti e collaborazioni che hanno ispirato nuova musica. Nuove tracce dei CALLA stanno arrivando e saranno pubblicate singolarmente“.

Di seguito puoi ascoltare alcuni vecchi brani della band.



https://callamusic.com/

https://calla2.bandcamp.com/album/televise

https://www.facebook.com/callabandofficial/

https://www.instagram.com/callabandofficial