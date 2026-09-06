

A tre anni di distanza da “Back To The Water Below”, il duo di Brighton è pronto a colpire di nuovo. Il quinto album arriva il 13 novembre per Warner Records. Primo assaggio: la devastante “Ten Over Ten”.

Mike Kerr e Ben Thatcher – ovvero i Royal Blood – sono entrati in studio all’inizio del 2025 e ne è uscito “Dead Company“, un disco che – come si legge nella nota stampa – “spoglia tutto all’osso. Immediato e senza compromessi, cattura i Royal Blood nel loro momento di massima potenza“.

La prima anticipazione è il singolo “Ten Over Ten“, un brano che non concede tregua. Ascoltabile qui sotto.



“Dopo aver tenuto il motore dei Royal Blood in folle per un paio d’anni, abbiamo ricominciato a girare. Suoniamo più veloci e più duri che mai. Questo album è stato scritto pensando al palco. Non vediamo l’ora di suonarlo live, e per molto tempo” – hanno affermato i due che hanno annunciato anche una mini serie di concerti inglesi.



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