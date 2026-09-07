Il cantautore inglese celebra i 49 anni di “My Aim Is True” con un cofanetto monumentale. E lo fa a modo suo, contro ogni convenzione dell’industria discografica.

Ci sono regole non scritte che l’industria musicale si ostina a seguire come fossero comandamenti: i grandi anniversari si celebrano a cifre tonde. 25 anni, 50 anni. Ma Elvis Costello, si sa, non è mai stato uno che segue le regole. E così, a un anno dal fatidico mezzo secolo, arriva un cofanetto mastodontico per celebrare i 49 anni di My Aim Is True, il suo album d’esordio del 1977.

“Quando mi è stato proposto, ho pensato che l’idea di celebrare il 50° anniversario fosse semplicemente assurda. Mi faceva prudere i denti”, scrive Costello nelle note che accompagnano il cofanetto. Un modo per dire che il disco non può essere ridotto a un “venerabile oggetto da mettere in una teca di vetro” . È ancora vivo, ancora vibrante, ancora in grado di sorprendere.

E così, il 2 ottobre, la UMe pubblicherà My Aim Is True (49th Anniversary Edition) . Cinque CD, 104 tracce totali, 52 delle quali completamente inedite . Non male per un album che, all’epoca, fu registrato in quattro sessioni da sei ore agli Pathway Studios di Londra, con un budget risicato e la voce di Costello incisa dal vivo quasi su ogni brano .

Il cofanetto è un viaggio a ritroso nelle origini del cantautore inglese, quando si chiamava ancora Declan MacManus e lavorava come programmatore informatico. Dai primi tentativi di sfondare nella scena londinese, ai tre singoli falliti per la Stiff Records, fino alla formazione degli Attractions e al successo di “Watching the Detectives”. Un percorso che il box set racconta in cinque dischi: My Aim Is True (con il remaster 2026 dai nastri analogici originali), The Blue Print (le registrazioni casalinghe e le prime sessioni), The Stranger In The House (demo e outtakes), Becoming The Attractions (materiale live dei primi concerti con la band) e Covered In Clover (l’unica esibizione dal vivo di Costello con i Clover, la band americana che lo accompagnò in studio per il disco, registrata nel 2007) .

E non mancano le chicche per i collezionisti: un saggio di 72 pagine scritto dallo stesso Costello, fotografie rare, testi scritti a mano e contributi di Nick Lowe, Rosanne Cash, Peter Wolf e Jim James dei My Morning Jacket . Lo stesso Lowe, produttore dell’album originale, ricorda l’atmosfera irripetibile degli studi Pathway: “sigarette, vestiti lavati male, unità elettriche esposte e disinfettante per orinatoi” .

In attesa dell’uscita, Costello ha condiviso un assaggio: quattro versioni inedite di “Watching the Detectives”, tra cui una registrazione in trio agli Pathway Studios, un’esibizione solista televisiva del 1977 e una versione live con gli Attractions dal Winterland Ballroom di San Francisco del 1978 .

Costello, che non ha mai amato guardarsi indietro, sembra aver trovato il modo giusto per farlo: non come una celebrazione statica, ma come la documentazione di un percorso ancora in corso. Come scrive lui stesso: “Sollevo un casto bicchiere a My Aim Is True e a tutti coloro che navigano su di essa”.



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