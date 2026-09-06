A quattro anni dal top 5 di “Direction Of The Heart”, i Simple Minds annunciano il nuovo album in studio: “Sacrosanct”, in uscita il 29 gennaio 2027 su BMG.

Il 2025 li ha visti davanti a 1,5 milioni di persone nel Global Tour, e proprio la tappa nordamericana – con città mai suonate prima – ha riacceso la scintilla art-rock e new wave delle origini. Kerr e Burchill sono tornati a guardare indietro senza nostalgia, ma con la forza di chi sa ancora stupire.

“Beginner Boys”, il primo singolo, è una domanda aperta sulla mascolinità contemporanea, ispirata ai nipoti gemelli di Kerr: “Forza, tenerezza, coraggio e gentilezza possono ancora coesistere?” Voce trattenuta, chitarra lucente, euphoria contagiosa.

Il disco viaggia tra mito e introspezione: dall’“Elysium” greco al contraltare oscuro di “King Of The Underworld”, fino alla visione blakiana di “Jerusalem (State of Mind)”. Spicca “Our Secrets Are The Same”, inno all’amicizia cinquantennale tra i due fondatori, mentre “Songs” celebra il potere salvifico della musica.

Le due chiusure, “Alive In This Moment” e “The Next Right Thing”, affrontano nostalgia e tempo che passa da prospettive opposte: la prima invita a restare nel presente, la seconda è un’elegia sulla perdita.

Perché “Sacrosanct”? Lo dice Kerr: “Dopo quasi cinquant’anni non è più una carriera, è qualcosa che assomiglia a una fede. Chiamarlo così non è un’esagerazione, è onestà.”

Terzo capitolo di una trilogia ideale (con “Walk Between Worlds” e “Direction of the Heart”), il disco è un trionfo artistico e vitale.

E per i fan italiani arrivano ottime notizie: i Simple Minds saranno in Europa per un tour nella primavera del 2027, con due tappe nel nostro paese. La band salirà sul palco del Unipol Forum di Milano il 16 aprile e del Unipol Arena di Bologna il 17 aprile. Due date imperdibili per rivivere dal vivo la magia di un gruppo che, dopo mezzo secolo, continua a emozionare come al primo giorno.



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