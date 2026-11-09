Il duo canadese formato da Jeremy Greenspan e Matt Didemus pubblica il settimo album il 12 febbraio 2027 per City Slang. Il disco nasce dopo la morte del padre di Greenspan e di un amico stretto, ed è descritto come il “gemello polarizzato” di “Waiting Game”. Il primo singolo è accompagnato da un video diretto da John Smith.



I Junior Boys hanno annunciato il loro settimo album in studio. Si intitola “The Gore” e uscirà il 12 febbraio 2027 per City Slang, a cinque anni di distanza da “Waiting Game” del 2022 . Il duo canadese formato da Jeremy Greenspan e Matt Didemus ha anticipato il disco con “Underneath The Moon”, un brano techno dai contorni lisergici, accompagnato da un video diretto dall’artista John Smith .

“The Gore” non è un album nato in un momento qualsiasi. Greenspan lo ha scritto nel corso di diversi anni, dopo la morte del padre e di un amico stretto. Il progetto affonda le radici nel 2017, quando perse l’amico, e nel 2018, quando morì il padre, professore di filosofia ebraica. In quel periodo Greenspan aveva iniziato a lavorare a un disco intitolato “K/Kaddish”, che però non riuscì mai a pubblicare perché troppo doloroso. Solo anni dopo è tornato su quelle idee per costruire un album completamente nuovo, di cui sopravvivono due tracce legate al progetto originale: “Yizkor” e “Night Service”.

Greenspan ha descritto “The Gore” come il gemello di “Waiting Game”: “un’articolazione polarizzata della stessa cosa, qualcosa che riguarda Silenzio, Serenità, Terrore e Tempo, circolare e senza fine”. I due dischi sono così legati che “The Gore” si chiude con gli accordi di apertura di “Waiting Game”, permettendo di ascoltarli in loop.

Il primo singolo, “Underneath The Moon”, deve molto al cinema horror. Greenspan ha spiegato che il brano è “profondamente ispirato al film horror del 2022 ‘Skinamarink’”. Per ottenere alcuni degli effetti presenti nel pezzo ha usato vecchie tecniche di tape loop con una macchina Tascam, come omaggio alla “qualità effimera della tecnologia di registrazione analogica”.

Il video, diretto da John Smith, gioca con l’estetica del disturbo televisivo e della staticità, in linea con l’atmosfera del disco .

“The Gore” contiene undici tracce, tra queste, “Ligeia” e “Kill Baby Kill” rimandano esplicitamente all’immaginario gotico e horror che attraversa il disco.

Per presentare l’album, i Junior Boys hanno organizzato una serie di eventi in anteprima a Brooklyn, Seattle e Toronto nei primi mesi del 2027. Ogni serata inizierà con la proiezione di “Wavelength”, il film sperimentale di Michael Snow del 1967, seguita dall’ascolto integrale di “The Gore” con visualizer originali e da una sessione di domande e risposte con Greenspan.



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Photo credit Justin Singer

