Il duo britannico pubblica il nuovo disco il 19 febbraio 2027 per Buzzin’ Fly/Virgin Music Group. il suono abbandona l’elettronica di “Fuse” e torna alla chitarra acustica e alla voce, sulla scia delle residency al Moth Club di Londra. Nove delle dieci tracce sono state scritte con una nylon-string spagnola comprata da Ben Watt all’inizio del 2026.



Il ritorno degli Everything But The Girl non era un episodio isolato. Tracey Thorn e Ben Watt hanno annunciato “Blue Reservoir”, il loro secondo album dopo la pausa di ventiquattro anni, in uscita il 19 febbraio 2027 per Buzzin’ Fly/Virgin Music Group. Il primo estratto, “Young And Dumb”, è già disponibile, accompagnato da un video diretto da Edward Bishop e girato al Moth Club di Londra

Il punto di partenza di “Blue Reservoir” non è uno studio, ma un piccolo locale di Hackney con capienza 300 persone. Nel 2025 Thorn e Watt hanno tenuto una residency al Moth Club, le loro prime esibizioni dal vivo insieme in circa venticinque anni, arrivando a una trentina di serate. Quell’esperienza ha riportato il duo a una dimensione essenziale, fatta di chitarra e voce, che non frequentava da tempo.

“C’era un’intensità e una semplicità nelle serate al Moth che ci hanno riportato a come abbiamo iniziato”, ha spiegato Thorn. “Diretto, radicato nella chitarra e nella voce, qualche colore in più. Non eravamo in quel mondo da molto tempo e ci è sembrato fresco e reale” .

Da lì è nato anche il nuovo approccio di Watt. All’inizio del 2026 ha comprato una chitarra classica con corde in nylon, uno strumento che aveva sempre ammirato ma non aveva mai posseduto. “È diventata una specie di trampolino emotivo per me. Ho ritrovato una voce che pensavo di aver perso” . Nove delle dieci canzoni di “Blue Reservoir” sono state scritte con quella chitarra; una sola al pianoforte.

Il video, girato nello stesso Moth Club, è una ripresa in piano sequenza che restituisce l’atmosfera del locale e il rapporto diretto con il pubblico che quella residency aveva ricreato.

“Blue Reservoir” è stato inciso quasi interamente dal vivo ai RAK Studios di Londra in dieci giorni, nel luglio 2026. Alla session hanno partecipato Rex Horan al contrabbasso, Evan Jenkins alla batteria e il percussionista Fabio de Oliveira, figlio di Bosco de Oliveira, che aveva suonato nel debutto del duo, “Eden”, del 1984 . Blake Watt, figlio di Thorn e Watt, compare in due tracce . Il missaggio è di Bruno Ellingham, il mastering di Miles Showell agli Abbey Road Studios.



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