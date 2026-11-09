Il disco è disponibile in digitale su Warp records dal 9 novembre. Una versione limitata in doppio vinile sarà in preordine fino al 4 dicembre, con alcune copie di prova in vendita al concerto del 5 dicembre al Barbican di Londra, nell’ambito dei festeggiamenti per i 50 anni della Rough Trade



Dopo aver chiuso da headliner e co-curato il festival Simple Things di Bristol, gli Squid hanno pubblicato “Crowds”, il loro primo album dal vivo, disponibile in formato digitale tramite Warp Records. Il disco arriva a pochi mesi di distanza da “Cowards”, il terzo album in studio uscito a febbraio scorso, e ripercorre l’intera carriera della band attraverso le registrazioni del tour britannico dedicato proprio a “Cowards”.

“Crowds” raccoglie brani tratti da tutti e tre gli album pubblicati dagli Squid: “Bright Green Field” del 2021, “O Monolith” del 2023 e “Cowards” del 2025. La scaletta include pezzi come “Crispy Skin”, “Building 650”, “Showtime!”, “G.S.K”, “Swing (In A Dream)”, “Cowards”, “Cro-Magnon Man”, “Undergrowth”, “The Blades”, “Narrator” e “Well Met (Fingers Through The Fence)”.

Alle registrazioni hanno partecipato anche Rosa Brook (violino e voce), Martha Skye Murphy (voce) e Zands Duggan (percussioni). Le sessioni dal vivo sono state curate da Mark Scurr e Joe Garcia durante il tour britannico, e il missaggio è stato affidato a John McEntire dei Tortoise, già al lavoro con la band per “Cowards”.

Gli Squid hanno iniziato a suonare insieme a Brighton nel 2015 e 2016, davanti ad amici, familiari e insegnanti. In poco più di un decennio sono diventati una delle band dal vivo più riconoscibili del panorama britannico, grazie a una formazione che si scambia gli strumenti e alterna le voci, reinventando continuamente il proprio approccio. Le loro prime pubblicazioni sono uscite per Speedy Wunderground, etichetta fondata sull’idea di registrare i brani dal vivo in studio nell’arco di una sola giornata, uno spirito che li ha accompagnati fin dagli esordi.

La varietà delle loro influenze – dal jazz all’elettronica, dal progressive alla techno – emerge anche dai programmi radiofonici che hanno condotto su emittenti come The Lot, NTS e Noods. Sul palco, questi mondi entrano in collisione e spingono ogni brano oltre i propri confini.

“Crowds” sarà pubblicato anche in una versione limitata in doppio vinile, disponibile in preordine dal 9 novembre al 4 dicembre. Alcune copie di prova del vinile (test pressing) saranno messe in vendita ai primi fan che si presenteranno allo stand del merchandising in occasione del concerto da headliner della band al Barbican di Londra, il 5 dicembre. L’evento rientra nelle celebrazioni per il 50° anniversario di Rough Trade.

La band ha commentato la pubblicazione con una riflessione sul senso del tour e del disco: «Partire per un tour porta sempre con sé un po’ di nervosismo, ma suonare è un modo speciale per esplorare il mondo, con la certezza di poter sempre attendere il ritorno a casa alla fine del viaggio. “Crowds” ci ha portato a esplorare nuove possibilità di ciò che possiamo fare insieme: gli strumenti sul palco, i luoghi, le persone, la musica nuova e quella più vecchia. Abbiamo così deciso di trasformare queste registrazioni in un album dal vivo».



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Photo Credit: Caroline Sanfran