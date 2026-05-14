Quindici anni di silenzio, una convalescenza, quasi cinquanta anni di strada percorsa: Mike Ness torna a fare ciò che gli riesce meglio—scrivere canzoni che profumano di vita vissuta tra rimpianto e redenzione, con il punk che abbraccia il rock’n’roll a braccia larghe.

Born to Kill (Epitaph Records) non è semplicemente il ritorno discografico dei Social Distortion dopo una lunghissima assenza: è il documento di un uomo che ha attraversato la malattia, la paura, la solitudine, la memoria, e che ha deciso di tornare a raccontarsi senza filtri. Mike Ness, sopravvissuto a un tumore e a un decennio di vicende personali, costruisce qui un’opera che non è solo musicale: è autobiografia, resa dei conti, rito di rinascita.

L’intero album è attraversato da una tensione costante: la lotta tra ciò che siamo stati e ciò che possiamo ancora diventare.

La produzione di Dave Sardy insieme allo stesso Ness, gioca sul confine più difficile: far suonare tutto grezzo senza risultare sciattamente “lo-fi”, e far sembrare ogni ritornello immediato senza perdere spigoli. Il risultato è un disco che dà l’impressione di essere stato registrato in presa diretta in un garage ben microfonato: si sente l’aria attorno agli strumenti, ma anche la cura nel cesellare gli incastri.

Born To Kill non è il disco che “reinventa” i Social Distortion dalla line-up più consolidata (Mike Ness, Jonny Wickersham, Brent Harding and David Hidalgo, Jr.,): è quello che li rimette al centro del loro stesso mito senza suonare museale. Quando alzano il volume, mordono ancora; quando rallentano, sanno essere umani senza perdere durezza. Per chi li aspetta da anni è una stretta di mano vigorosa; per chi arriva adesso, un manuale pratico su come si fa punk rock con la tradizione americana nel sangue.

Per capire perché Born To Kill suoni così “inevitabile” — e perché non poteva esistere prima — vale la pena fare un passo indietro: non una cronologia, ma una piccola genealogia. Otto dischi come otto stazioni, ognuna con un pezzo di DNA che qui torna a galla.

Di Mommy’s Little Monster (1983) consolida l’attitudine. Nei brani più diretti l’album recupera proprio quell’energia primordiale; e la voce di Ness, oggi più “vissuta” e meno levigata rispetto all’ultimo disco, riporta in primo piano il senso di urgenza—come se questo disco dovesse essere fatto, esattamente come il debutto.

Da Prison Bound (1988) recupera la dimensione autobiografica come motore creativo, il country/Americana come linguaggio emotivo e—soprattutto—la figura del “sopravvissuto”, che in quell’album nasceva e oggi diventa centrale dopo la malattia.

Le similitudini con Social Distortion (1990) vanno ricercate nell’idea che quel disco proponeva. Come il punk potesse essere narrativo, con Ness al centro come “strumento emotivo” prima ancora che come frontman.

La maturità del songwriting emersa in Somewhere Between Heaven and Hell (1992) la troviamo ancora oggi specialmente nella dimensione Americana che riemerge con naturalezza in brani come “Crazy Dreamer” e “Over You”, e la certezza che i Social Distortion possano suonare “rock” senza chiedere permesso al punk.

Ma White Light, White Heat, White Trash (1996), il disco più duro e più personale in cui Ness mette in piazza dipendenze, lutti, identità e colpa senza addolcire nulla, è quello che più si avvicina a quello di oggi. Non a caso Born To Kill recupera da quell’epoca due brani rimasti in sospeso (“No Way Out” e “Don’t Keep Me Hanging On”), come se certe ferite avessero bisogno di anni per trovare la forma giusta. Nel disco appena pubblicato, ritroviamo la stessa ferocia emotiva, ma con lo sguardo più lucido e “anziano”. Se White Light… era il disco che sanguina, Born To Kill è quello che cicatrizza senza dimenticare.

Di Sex, Love and Rock ’n’ Roll (2004) riprende quella maturità emotiva che qui torna come lucidità: meno melodramma, più peso specifico in ogni frase. Mentre di Hard Times and Nursery Rhymes (2011), pur abbandonando gli arrangiamenti più ricchi, le sfumature soul/gospel e un’idea di rock classico più dichiarata, ne mantiene la consapevolezza di poter uscire dal recinto punk — e, al tempo stesso, il desiderio di “disintossicarsi” tornando a un suono più vivo, ruvido e urgente.

Ma come in ogni altro disco precedente, i testi rivestono una parte fondamentale per la comprensione dell’intero lavoro.

L’apertura con Born to Kill è una dichiarazione di poetica. Ness riprende il suo archetipo più antico — l’outsider, il ribelle, il “rebel poet” — e lo porta nel presente con una consapevolezza nuova. Il protagonista non è più il ragazzo arrabbiato di Mommy’s Little Monster, né l’uomo ferito di White Light, White Heat, White Trash: è un sopravvissuto che rivendica la propria identità come atto di resistenza. Il linguaggio è quello dei manifesti punk: slogan, posture, auto mitologia. Cita Lou Reed (Rock ’n’ roll animal gonna come your way!) insieme a Iggy & The Stooges (The agenda is yeah to search and destroy) Ma sotto la superficie c’è un’urgenza diversa: difendere la propria gioia come gesto sovversivo, dopo aver rischiato di perderla per sempre.

Il secondo brano apre il vero cuore emotivo del disco. No Way Out è un autoritratto spietato: l’io come nemico, la mente come prigione, il passato come fantasma che non smette di bussare. La frase “I’ve become my own worst enemy” è una delle più nude dell’intera carriera di Ness. Qui la ribellione non è più contro il mondo esterno, ma contro le proprie ombre. È un brano che dialoga con Down Here (With the Rest of Us) e When the Angels Sing, ma con un’intimità più cupa, più adulta.

The Way Things Were è il brano più narrativo del disco, quasi un piccolo film. Ness torna alla sua adolescenza da “dead end kid”, tra binari, sassi lanciati ai treni, fughe, droga, musica come unica via di salvezza.La nostalgia qui non è romantica: è una lama affilata. Ogni ritornello cambia, come se il tempo stesso si deformasse, e ogni strofa è un addio:all’infanzia, alla libertà, alla giovinezza, alle illusioni, alle persone perdute.





È la versione adulta e disincantata di Story of My Life: non più “così va la vita”, ma “così è andata, e non tornerà”.

Tonight racconta la fine lenta di una relazione. Non c’è rabbia, non c’è colpa: solo due persone che guardano i propri sogni sgretolarsi tra le mani. L’alba come simbolo di fine, la distanza come metafora emotiva, la devozione che non basta più. È un brano che appartiene alla genealogia di Angel’s Wings, ma con una maturità più stanca, più consapevole.

In Partners in Crime, Ness torna al linguaggio punk, ma lo fa con una lucidità quasi storica. Il brano è un inno alla fratellanza tra outsider, alla comunità dei ribelli, alla cultura punk come luogo di sopravvivenza. “Three chords and the truth” diventa un manifesto: la musica come arma, come identità, come verità scomoda. È un brano che celebra la resistenza culturale, non solo personale e contiene un omaggio a David Bowie (“It’s a Rock ’n’ Roll Suicide”).

Dopo la guerra interiore e la memoria dolorosa, Crazy Dreamer apre una finestra di luce. Due anime perse che si trovano, due persone che si proteggono dal mondo esterno, due sopravvissuti che costruiscono un rifugio. È una tenera ballata country, in cui duetta con Lucinda Williams e che mostra un Ness vulnerabile, affettuoso, finalmente capace di lasciarsi amare.

La scelta della cover per questo album, Wicked Game di Chris Isaak non è casuale. Il tema dell’amore come pericolo, come tentazione, come rischio emotivo, è centrale nell’album. Ness la canta come se fosse un pezzo suo, trasformandola in una confessione personale.

In Walk Away (Don’t Look Back) il protagonista impara a lasciare andare. Relazioni tossiche, cicli ripetuti, errori che tornano come fantasmi. Il cimitero, la lapide, la verità scritta tra i morti: è un’immagine gotica che serve a dire una cosa semplice e durissima: certe storie devono morire perché tu possa vivere.

Never Goin’ Back Again è il centro morale del disco. È il brano che parla più chiaramente della malattia, della dipendenza, della vita borderline.Zombies, living dead, discese agli inferi, risalite faticose: è un linguaggio simbolico, ma anche autobiografico.

Ogni ritornello è un giuramento: non tornerò mai più in quel luogo oscuro. È il fratello maggiore di Don’t Drag Me Down e Reach for the Sky, ma più duro, più vissuto.

In Don’t Keep Me Hangin’ On il protagonista cerca pace nei sogni, perché la realtà è troppo pesante. È un testo fragile, quasi psichedelico per gli standard di Ness.

Il sogno è l’unico luogo dove tutto va bene. La realtà è un disastro. È un brano che parla di autoconsapevolezza ferita, di un uomo che sa di non essere ancora guarito del tutto.

L’album si chiude con Over You: un addio irrisolto. Non c’è catarsi, non c’è guarigione, non c’è pace. “There’s just no getting over you” è una frase che pesa come una pietra. È la consapevolezza che certe ferite non si chiudono, che certe persone restano dentro di noi anche quando se ne vanno. È una chiusura perfetta: non pacificata, non risolta, profondamente umana.

Genealogicamente, Born To Kill è un punto di convergenza: riprende la ferocia emotiva di White Light…, recupera la melodia adulta di Sex, Love and Rock ’n’ Roll, mantiene la narrazione Americana di Somewhere… e rifiuta la levigatura di Hard Times… per tornare a un suono vivo, come quello degli esordi di Mommy’s… e Prison…, ma registrato con mano sicura.

In fondo, è questo che rende l’album convincente: la biografia di Ness non resta sullo sfondo come aneddoto promozionale, ma entra nella scrittura. Malattia, guarigione, paura e lucidità diventano ritmo, timbro, scelte di arrangiamento. E quando una band arriva fin qui senza perdere il morso, non è nostalgia, non è mestiere: è fede, è identità.

Born to Kill è un disco che racconta un arco completo: identità, conflitto, memoria, perdita, amore, sopravvivenza, rinascita, fragilità, ferita.

È il lavoro più umano, più vulnerabile, più vero di Mike Ness. Un disco che non celebra la forza, ma la resistenza. Non la vittoria, ma la sopravvivenza. Non la redenzione, ma la consapevolezza.

È il capitolo di un uomo che ha guardato la morte negli occhi e ha deciso di tornare a raccontare la propria storia.



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