Un criptico collage su Instagram, una didascalia secca e il conto alla rovescia è ufficialmente partito. I Fontaines D.C. hanno appena dato il via alla macchina del hype per il quinto capitolo della loro discografia.

Un’immagine composta, un numero secco come uno schiaffo – “5” – e migliaia di fan subito in allarme. I Fontaines D.C. hanno rotto il silenzio e annunciato, con la consueta essenzialità che li contraddistingue, l’arrivo del successore di Romance, il disco che nel 2024 li ha consacrati definitivamente sulla scena internazionale.

I dettagli, per ora, restano sepolti nella nebbia: nessuna data, nessun titolo, nessuna lista tracce. Ma il timing parla chiaro. Siamo esattamente a due anni dal mese di pubblicazione di Romance, il quarto album che ha segnato una cesura netta nel percorso della band di Dublino: il passaggio dalla Partisan alla XL Recordings, l’adesione al boicottaggio “No Music for Genocide”, il primo ingresso in classifica nel Regno Unito con il singolo “Starburster” e una valanga di recensioni entusiastiche che lo hanno piazzato tra i migliori dischi dell’anno.

Ma il 2026, per la band guidata da Grian Chatten, è cominciato tra luci e ombre. La scorsa settimana, sul palco del Baluarte de la Candelaria a Cadice, in Spagna, i Fontaines hanno tenuto il loro primo concerto headliner dell’anno – e il primo dopo la scomparsa improvvisa di Trevor Dietz, il manager che li ha seguiti sin dagli esordi, morto a soli 47 anni. Proprio in quella serata, davanti al pubblico spagnolo, la band ha fatto ascoltare dal vivo due brani inediti, “Marianne” e “Six Shot Morning”, probabilmente i primi assaggi di ciò che bolle in pentola.

Nel frattempo, a fine mese, li attende il palco principale dell’Electric Picnic in Irlanda, dove condivideranno il cartellone con Gorillaz e Lewis Capaldi. Un’occasione perfetta – e quasi certamente non casuale – per svelare al mondo il nuovo volto dei Fontaines D.C.

Il “5” resta un enigma. Sarà il titolo dell’album? Il numero di brani? O semplicemente la cifra che annuncia il quinto atto di una delle band più importanti degli ultimi anni? Per ora, loro giocano a carte coperte. E intanto, il conto alla rovescia è già iniziato.



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