Dopo un silenzio discografico che sembrava eterno, i leggendari Shudder to Think sono pronti a tornare a far vibrare le corde del post-hardcore. La band di Washington D.C., guidata dall’iconico Craig Wedren, ha annunciato l’uscita del nuovo EP “Who Sent You?“, in arrivo l’11 settembre per Dischord Records.
Il progetto, composto da tre tracce (“Who Sent You?”, “Something To Do” e “Release The Ball”), rappresenta il primo vero EP di inediti della band a quasi trent’anni di distanza dall’ultimo lavoro. Un ritorno che arriva dopo il singolo in vinile pubblicato nel 2025, che aveva già riacceso l’entusiasmo dei fan.
La title track, che dà il nome all’EP, è molto più di un semplice singolo. Wedren racconta che il brano affonda le radici nella sua adolescenza a Cleveland negli anni ’80, un periodo che lui stesso definisce fatto di “emozioni esagerate, giovinezza, voglia di fare e noia”.
Per festeggiare l’uscita del disco, la quintet (composta da Craig Wedren, Nathan Larson, Adam Wade, Clint Walsh e Jherek Bischoff) si esibirà in una serie di date limitate a settembre . Il tour partirà proprio l’11 settembre da Philadelphia, con un concerto già sold out presso la First Unitarian Church, per poi proseguire il 12 settembre al Bowery Ballroom di New York e concludersi il 20 settembre al Masonic Lodge dell’Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles.
Con “Who Sent You?”, gli Shudder to Think non si limitano a pubblicare nuova musica, ma offrono un racconto intimo e notturno che intreccia passato e presente, confermando il loro status di band seminale per la scena alternativa.
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