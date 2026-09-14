A quasi sei anni di distanza dall’ultimo lavoro in solitaria, l’artista sperimentale americano William Basinski si appresta a pubblicare un nuovo, ipnotico capitolo della sua carriera. Il 23 ottobre segna l’arrivo di Passing the Cup of Sorrows, un album che lo vede tornare alla composizione per pianoforte dopo le recenti collaborazioni e la monumentale riedizione del suo capolavoro assoluto,The Disintegration Loops.

Prendendo il nome da un concetto di ipnoterapia legato alla regressione alle vite passate, noto come “Life Between Lives”, il nuovo lavoro di Basinski si distacca dall’immaginario della “musica morente” per esplorare le profondità dell’inconscio e del perdono. Il titolo, come spiegato da una nota stampa, si riferisce a un momento di catarsi spirituale in cui due anime, legate da una relazione travagliata, si purificano e si riconciliano nel mondo degli spiriti. Una tematica sorprendentemente intima e spirituale per un compositore che ha costruito la sua fama sulla decomposizione fisica del nastro magnetico.

Passing the Cup of Sorrows si presenta come un’unica, monumentale traccia di 40 minuti, un flusso ininterrotto per pianoforte solitario e sottili interventi elettronici. Chi si aspetta la malinconia distruttiva dei celebri Disintegration Loops potrebbe rimanere spiazzato: qui Basinski, secondo quanto riportato, ha cercato di tradurre la trasformazione di ricordi traumatici in lacrime catartiche, ispirandosi agli schemi asimmetrici del compositore Morton Feldman. Il risultato è un’opera che oscilla tra l’inquietante e l’illuminato, un mosaico di frammenti che si muovono a fuoco lento, quasi come un sogno.

La genesi del disco è altrettanto affascinante. Sprofondato nell’abisso quotidiano dell’ansia e del cinismo collettivo, Basinski si è imbattuto in un video che descriveva l’esercizio spirituale del “passare il calice dei dolori”. Commosso dalle testimonianze di questa pratica terapeutica, ha deciso di sedersi al pianoforte e dare forma a quelle emozioni .

Ascoltando l’estratto “Passing the Cup of Sorrows 1.1“ , ci si accorge subito di trovarsi di fronte a un Basinski inedito: una musica rarefatta, sospesa e incredibilmente intima, che lascia intravedere un nuovo capitolo della sua poetica sonora. L’album, in uscita per Temporary Residence Ltd. in formato CD e vinile (anche in edizione limitata color “New Gamboge”) , sarà accompagnato da un tour mondiale che si protrarrà fino al 2027.



https://www.instagram.com/musex1/

https://www.facebook.com/william.basinski.official/

https://williambasinski.bandcamp.com/album/passing-the-cup-of-sorrows