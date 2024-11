Il 6 luglio 2023 Iggy Pop si esibito, per la terza volta nella sua carriera, al prestigioso Montreux Jazz Festival. Al festival svizzero, presso lo Stravinski Auditorium, era con una ed ha eseguito un live set con brani che raggruppavano la sua intera carriera: dai brani del periodo Stooges a quelli degli album Idiot e Lust for Life, di New Values fino al recente Every Loser.Lo show è stato registrato, e filmato, e sarà disponibile in Blu-ray+CD Digipak, 2 LP Gatefold e download digitale il 24 gennaio 2025 tramite la label earMUSIC.



