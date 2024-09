Gli inglesi Supergrass hanno annunciato un tour per celebrare il trentesimo anniversario del debut album I Should Coco pubblicato via The Echo Label Limited/ BMG Company. Saranno 10 le date che fondamentalmente si svolgeranno in Gran Bretagna nel 2025. Sarà la prima volta che la band capitanata da Gaz Coombes suonerà l’album dal vivo per intero.

“È un album speciale per noi”, ha detto Coombes. “Abbiamo pensato: perché non celebrare quell’anniversario prima di essere tutti troppo vecchi per suonare quelle canzoni, perché sono tutte canzoni davvero veloci. E la mia voce è davvero alta in tutti i brani“.

Dopo essersi formati nel 1993, a Oxford, i Supergrass pubblicarono sei album in studio durante la loro carriera iniziando proprio da I Should Coco che divenne disco di platino, grazie al singolo “Alright“. I Supergrass si sciolsero nel 2010, ma si riunirono nel 2019 per una manciata di spettacoli dal vivo negli anni successivi, incluso un set al concerto tributo a Taylor Hawkins del 2022 allo stadio di Wembley.



Supergrass a maggio 2025 si esibiranno a Glasgow, Nottingham, Sheffield, Newcastle, Birmingham, Manchester, Cardiff, Leeds, London e Cornwall.



https://www.supergrass.com/

https://www.instagram.com/supergrasshq

https://www.facebook.com/supergrass