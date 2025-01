“Ma non disse una parola temendo di oltrepassare il proprio pensiero”, recita quel capolavoro indiscusso che è “Gesta e opinioni del dottor Faustroll, patafisico” di Alfred Jarry – dall’edizione Adelphi del 2010); esiste, invece, certa musica che con la propria “parola” oltrepassa il pensiero stesso che la genera … ed è questa la sensazione che mi ha trasmesso l’ottimo “The Way Out Of Easy” (International Anthem Recording Company) a nome Jeff Parker ETA IVtet.

E a ben ascoltare non poteva essere diversamente, considerando che tale “progetto” ha preso forma sotto l’egida di Jeff Parker, musicista capace di lasciare un segno indelebile attraverso un quarto (e più) di secolo di musica.

Basterebbe solo la sua militanza negli Isotope 217° del bel “The Unstable Molecule” (del 1997), nei Tortoise dello splendido e unico “TNT” (del 1998) – e non solo -, oltre alla decennale collaborazione con Rob Mazurek e i “vari” Chicago Underground (recentemente si è parlato su queste pagine dell’ottimo “Lightning Dreamers” a firma Rob Mazurek/Exploding Star Orchestra proprio con Parker alla chitarra), per certificarne il valore assoluto; ma la carriera di Parker è tanto ricca e prestigiosa da annoverare lavori con Matana Roberts, Makaya McCraven, Joshua Abrams, Andrew Bird, Jaimie Branch, Meshell Ndegeocello, Joshua Redman… la lista è interminabile, così come tanti sono i dischi a suo nome (da citare sicuramente: del 2016 “The New Breed” – con “Get Dressed”, “Cliche”, “Executive Life”… -, del 2020 “Suite For Max Brown” a nome Jeff Parker & The New Breed – con “Max Brown”, “Fusion Swirl”, “Build A Nest”, “Gnarciss”… -, del 2021 “Forfolks” – con “Off Om”, “Excess Success”, “La Jetée”…).

Tornando a “The Way Out Of Easy”, va subito detto che l’“ETA IVtet” è composto da Anna Butterss (amplified double bass) – la Butterss ha recentemente pubblicato l’interessante “Mighty Vertebrate”-, da Jay Bellerose (drums, cymbals and percussion), da Josh Johnson (amplified alto saxophone with electronics) e ovviamente da Jeff Parker (electric guitar with electronics and sample).

Il disco è un doppio vinile, con quattro lunghe esecuzioni, una per lato, registrate live “by Bryce Gonzales at ETA, Highland Park, Los Angeles, California on January 2nd, 2023” (come si legge nelle note di copertina), e tale componente si manifesta con forza e prepotenza sin da subito (la stessa formazione aveva già pubblicato nel 2022 il doppio LP “Mondays at the Enfield Tennis Academy” contenente anch’esso quattro esecuzioni – una per lato – registrate all’ETA dal vivo tra il 2019 e il 2021 da Bryce Gonzales).

Abbassata la puntina ed ecco, infatti, l’eccezionale e torrenziale “Freakadelic” (scritta per “Bright Light In Winter” del 2012) che, con i suoi 24 minuti (circa), offre uno spettacolo di improvvisazione; su di una base ritmica di “spessore”, pura, scarna e drammaticamente essenziale, il linguaggio dei fiati e della chitarra si esprime con mirabile poetica fino a che il tutto non muta in allucinazioni e visioni che riconducono al punto di partenza…(la differenza con la versione di “Bright Light in Winter” è evidente e chiarisce inequivocabilmente quale saranno le direttrici su cui si muoverà “The Way Out Of Easy”)

Girato il disco e una chitarra (tra)sognata ondeggia e si infrange sulle coste del folk frastagliato di “Late Autumn”… e poi fiati come richiami, percussioni e un arpeggio che diviene ipnotico e immanente, prima che un mood dalle tinte jazz emerga in superficie per poi sprofondare in un maelstrom ipnotico e noise che congeda un primo vinile di pregio.

Il primo lato del secondo LP è affidato a “Easy Way Out”, notturna, intima, ora rarefatta, ora riflessiva anche quando prende corpo e forte di un cambio di registro di rilievo affidato agli ultimi minuti.

Un sassofono indica la via per “Chrome Dome” che progressivamente muta pelle, cresce e s’inarca, diviene tribale, fino a vestirsi poi con abiti dub/reggae, chiudendo un lavoro discografico “monumentale”, sulla scia dei “vecchi” happening in cui l’espressività e l’hic et nunc davano libero sfogo al pensiero.



https://www.instagram.com/jeffparkersounds/

https://intlanthem.bandcamp.com/album/the-way-out-of-easy