Il ritorno della band irlandese a nove anni da ‘Songs of experience’: un disco che mescola sacro e profano, con l’ultima registrazione vocale di Dolly Parton. C’è anche Rosalía.



Dopo nove anni di attesa, gli U2 hanno finalmente svelato i dettagli del loro nuovo album in studio. Si intitola ‘Carnaval De Luz‘ e uscirà il 13 novembre per la Interscope Records, segnando il sedicesimo progetto sulla lunga distanza della band irlandese e il primo disco di materiale inedito da ‘Songs Of Experience’ del 2017.

Prodotto da Jacknife Lee, il disco contiene dodici brani che esplorano temi legati alla spiritualità, all’amicizia, alla libertà e alla resistenza. La notizia arriva dopo una mossa a sorpresa che aveva già acceso le aspettative dei fan: all’inizio di quest’anno, la band ha pubblicato due EP di sei tracce ciascuno, ‘Days Of Ash’ e ‘Easter Lily’, seguiti da un terzo capitolo intitolato ‘Easter Lily’. LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO

Questi lavori seguono il calendario liturgico e ‘Carnaval De Luz’ si colloca cronologicamente prima di essi. Il titolo fa riferimento al Carnevale, la celebrazione della carne che precede la Quaresima, periodo di riflessione, e la rinascita pasquale. Un concept ambizioso che trova il suo primo assaggio in ‘Silencio‘, il singolo pubblicato da alcuni giorni.

Il brano è una traccia giocosa ed energica, che mostra una band ancora capace di sperimentare. Ma ‘Carnaval De Luz’ non è solo un ritorno discografico: coincide con il cinquantesimo anniversario dalla formazione degli U2 e contiene un pezzo destinato a far discutere, ‘Torn‘, un duetto tra Bono e la compianta Dolly Parton, che in questa traccia ha lasciato la sua ultima registrazione vocale.

Le collaborazioni non finiscono qui. Brian Eno ha co-firmato e suonato i sintetizzatori in ‘Go (Carnaval De Luz)’, Martin Garrix appare in ‘Glorify’, Daniel Lanois in ‘Torn’, mentre Ryan Tedder ha curato produzione aggiuntiva. The Edge ha descritto il disco come “una raccolta disordinata, provocatoria e sacra di canzoni”, un’affermazione che ben riassume lo spirito di un album che sembra voler tenere insieme opposti apparentemente inconciliabili.



L’uscita, come detto, è issata per il 13 novembre, ma la band ha voluto celebrare questo momento speciale con un gesto che sa di ritorno alle origini. Venerdì scorso, gli U2 sono tornati alla Mount Temple Comprehensive School per festeggiare il cinquantesimo anniversario della loro formazione, mettendo in scena un concerto speciale nel cortile della scuola per mille tra studenti e personale, esattamente nello stesso punto dove il gruppo si era esibito insieme per la prima volta oltre cinquant’anni fa. Durante l’appuntamento, la band ha voluto ricordare anche Glen Hansard, figura profondamente legata alla scena musicale irlandese e alla storia stessa della band.



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The tracklist for U2’s ‘Carnaval De Luz’ is:

‘Go (Carnaval De Luz)’

‘La Reina’

‘Street Of Dreams’

‘The Mirror Maker (Rosalía)’

‘Superficiality’

‘If The World Is At War We Better Not Be’

‘Silencio’

‘The Greatest Show On Earth’

‘Glorify’

‘Midnight Sunshine’

‘Can’t Stop Us Now’

‘Torn (Feat. Dolly Parton)’